Приватбанк запустил в Приват24 услугу заказа наличных

Приватбанк запустил в мобильном приложении Приват24 бота для заказа крупных сумм наличных, которые можно будет забрать в удобном для себя отделении. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Чтобы воспользоваться ботом, в приложении Privat24 нужно выбрать меню «Помощь Онлайн» или «Персональный банкир» (для Gold-клиентов) и в поле выбрать «Заказ наличных». Далее бот предложит указать дату, необходимую сумму, адрес получения.

В банке подчеркнули, что заказать наличные можно в пределах доступного остатка на счете.

Минимальная сумма заказа — 10 тысяч гривень, 50 долларов и 50 евро.

«Средства можно будет забрать в выбранную дату в удобном для клиента отделении, которое будет указано в заказе. Для этого нужно просто обратиться в кассу и получить свои наличные», — пообещали в банке.