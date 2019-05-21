У Зеленского обещают сегодня первые кадровые указы

Первые указы о кадровых назначениях президента Украины Владимира Зеленского могут появиться уже 21 мая вечером. Об этом сообщил советник по юридическим вопросам главы государства Андрей Богдан после консультаций руководства Верховной Рады и представителей фракций с главой государства.
Так, на вопрос журналистов, возглавит ли он Администрацию президента, Андрей Богдан ответил: «Такое решение сегодня не принято, на данный момент. Возможно, первые кадровые указы появятся сегодня вечером ».
Также Богдан отметил, что пока не знает, кого Владимир Зеленский назначит главой АП.
«Владимир Зеленский считает, что на такую должность должен быть назначен человек из ближайшего окружения, которому он доверяет. О том, какое решение он примет, я сегодня сообщить не могу», — сказал Богдан.
Он уточнил, что сейчас является советником по юридическим вопросам президента Зеленского. Богдан также отметил, что в случае его назначения на должность в государственный орган, он будет обязан подать заявление о приостановке адвокатской деятельности.
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