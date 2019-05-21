Зеленский назначил представителя президента в Раде

Глава государства Владимир Зеленский своим указом назначил Руслана Стефанчука советником президента Украины — представителем президента в Верховной Раде.

«Назначить Стефанчука Руслана Алексеевича советником президента Украины — представителем президента Украины в Верховной Раде Украины», — говорится в указе главы государства № 312/2019 от 21 мая, обнародованном на сайте президента во вторник вечером.

Стефанчук — доктор юридических наук, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины. В партии Слуга народа отвечал за разработку законопроектов.

Окончил Хмельницкий институт регионального управления и права. В качестве помощника сотрудничал с народным депутатом от БПП Анатолием Матвиенко, а также вице-премьером Степаном Кубивым.

В 2011-2013 годах Стефанчук заведовал отделом проблем развития национального законодательства в Институте законодательства Верховной Рады Украины.