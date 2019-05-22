Финансовые компании vs банки. Где лучше брать кредит?

При сравнении банковского кредитования и онлайн кредитов МФО с ощутимым отрывом побеждают финансовые организации.

Финансовые кредитные компании (их ещё называют МФО – микрофинансовыми организациями) в этом десятилетии стали не только достойным конкурентом банковской сферы, но и практически вытеснили, казалось бы, всемогущие банки из ниши потребительского кредитования. Взять кредит на карту сегодня – это фактически синоним получения ссуды через онлайн сервис МФО. Следует разобраться с причинами такой популярности онлайн кредитования и выяснить, насколько эта популярность справедлива.

1. Степень проверки заёмщика

Банки всегда тщательно проверяют потенциального заёмщика на платёжеспособность, по кредитной истории, учитывают возраст, наличие текущих задолженностей. В противовес этому процедура кредитования МФО исключает подобную дотошность. Финансовые организации выдают кредиты даже тем, кто нажил негативную кредитную историю.

2. Пакет документов, требования

Для банков характерны жёсткие требования в отношении документальной базы и гарантийных условий, включая справки о доходах, а также необходимость оформления залога или, по крайне мере, наличие поручителя. МФО не требуют от заёмщика ничего, кроме наличия паспорта, ИНН и банковской карты.

3. Дополнительные оценки

Банки зачастую отказываются самостоятельно производить оценку того же залога. Таким образом, помимо предоставления своего имущества в залог, заёмщик за свои деньги ещё проводит экспертную оценку на стороне. Финансовая организация не требует залога и со всеми аналитическими вопросами управляется своими силами.

4. Скорость процедуры кредитования

Важный параметр, выгодно отличающий современное МФО кредитование от устаревшей банковской системы. В банке одно лишь решение по выдаче принимается в течение 3-5 дней, а весь процесс может занять более недели. Финансовая организация способна выдать кредит на карту в течение 20 минут, максимум 1 дня.

5. Удобство

Кредитование МФО – это, прежде всего, онлайн кредитование. Возможность оформить заявку через интернет позволяет сэкономить время и деньги.

6. Выгодность системы оплаты, размер ставки %

Стоимость услуги в банке всегда была достаточно высока. Сегодня в банковских учреждениях потребительские кредиты продолжают выдавать по выгодной для кредитора системе «аннуитет» и при стоимости в среднем 32-35% годовых. Услуги МФО стоят не намного дешевле, колеблясь в диапазоне 30-35% годовых.

7. Подводные камни

Кредитование финансовых организаций отличается прозрачностью. Есть веб-страничка с калькулятором. Выбрали сумму кредита, срок погашения, увидели размер платежа и переплату за услугу – и всё понятно. Никаких комиссий, страховок, штрафных санкций при досрочном закрытии кредита и прочих завуалированных хитростей, присущих банковскому кредитованию.

8. Досрочное закрытие или продление

Главным достоинством МФО в вопросах регулировки срока погашения является возможность продления термина, если заёмщик не укладывается в изначальный график. Банки кредитуют по системе аннуитет, что в принципе исключает корректировку срока погашения и какую-либо гибкость в этом вопросе.

9. Кредитование в валюте

Единственное преимущество банковской сферы перед большинством МФО заключается в возможности валютного кредитования. МФО выдают кредиты исключительно в гривне.

10. Бюрократичность

Банки и финансовые организации отличаются самим подходом к системе кредитования в отношении лояльности. С банком нельзя договориться об отсрочке, а МФО в этом вопросе проявляют большую гибкость.