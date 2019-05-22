Нацбанк продолжает укреплять гривну

Национальный банк Украины на среду, 22 мая 2019 года, укрепил официальный курс гривны на 9 копеек - до 26,1125 грн за доллар против 26,2029 грн за доллар во вторник. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,1441 грн против 29,2608 грн накануне.