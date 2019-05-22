Кабмин выделил деньги на аудит Укроборонпрома

Кабинет министров Украины внесёт в парламент законопроект относительно прозрачной работы Укроборонпрома. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства в среду, сообщает Укринформ.

«Мы сегодня вносим законопроект в украинский парламент о прозрачной работе Укроборонпрома: всё, что касается военной тематики и закупок в этой сфере, то, что мы обещали на прошлом заседании правительства. И мы выделяем сегодня на возвратной основе 32 млн грн для Укроборонпрома для того, чтобы Укроборонпром начал финансовый аудит, глубокий финансовый аудит своей деятельности», — сказал Гройсман.

Напомним, что бывший президент Петр Порошенко пообещал аудит госконцерна «Укроборонпром» с участием международных экспертов после обнародования журналистского расследования о коррупции в оборонной сфере.

В то же время 26 апреля в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предлагает ликвидировать ГК «Укроборонпром» и определить полномочия центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование и реализацию государственной военно-промышленной политики.