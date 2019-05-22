Восемь украинских военных попали в плен на Донбассе

Восемь украинских военнослужащих задержаны на территории так называемой Донецкой народной республики. Об этом сообщили в среду в пресс-службе командования операции Вооруженных сил Украины на Донбассе.

«В среду утром восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины из состава объединенных сил, двигаясь на грузовом автомобиле в районе населенного пункта Новотроицкое, отклонились от определенного маршрута и попали на неподконтрольную Киеву часть территории, где были задержаны», — говорится в сообщении.

Военная прокуратура Украины начала расследование инцидента. Принимаются «все возможные меры для определения местоположения и возвращения военнослужащих», отмечает пресс-служба.