На сайте Рады появился новый законопроект о выборах

На сайте Верховной Рады опубликован президентский проект закона О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с изменением избирательной системы для выборов народных депутатов.

Законопроект Владимира Зеленского №10319 предлагает проводить выборы по пропорциональной избирательной системе с закрытыми партийными списками и снизить проходной барьер в парламент до 3%.

Согласно пояснительной записке, законопроект предлагает отменить мажоритарную систему, поскольку «на выборах в одномандатных избирательных округах распространены прямой и косвенный подкуп избирателей, злоупотребление административным ресурсом, попытки искажения результатов волеизъявления».

Необходимость снижения проходного барьера объясняют тем, что «высокий избирательный барьер препятствует обновлению политических элит и появлению новых лиц в парламенте».

«Соглашаясь с необходимостью внедрения на выборах народных депутатов пропорциональной избирательной системы с открытыми партийными списками... стоит отметить, что досрочное прекращение полномочий Верховной Рады и 60-дневный срок для избрания нового состава парламента не оставляет шансов на внедрение этой системы на внеочередных выборах народных депутатов», — говорится в пояснительной записке.