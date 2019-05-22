Рада провалила внесение изменений в закон о выборах

Верховная Рада не внесла в повестку дня законопроект президента Украины касательно изменений избирательного законодательства, которые предусматривали введение пропорциональной избирательной системы и снижение проходного барьера до 3%.

За внесение в повестку дня сессии законопроекта президента Владимира Зеленского об изменении избирательной системы для выборов народных депутатов проголосовали лишь 92 нардепа.

Также, за внесение в повестку дня сессии законопроекта президента о публичных закупках во время избирательного процесса проголосовали лишь 127 нардепов.

После этого спикер Рады Андрей Парубий заявил, что он вынужден закрыть заседание парламента, поскольку все вопросы исчерпаны.

«Жаль, но мы не смогли ни один из законопроектов включить в повестку дня», — заявил спикер Парубий и закрыл заседание.