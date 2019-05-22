У Зеленского обещают отреагировать на демарш Рады

Президент Украины наделен только право законодательной инициативы, и если Верховная Рада отказывается менять закон о выборах, то выборы могут пройти и по старому закону, отмечает представитель президента Владимира Зеленского Руслан Стефанчук.
«Если Верховная Рада не изменит (закон о выборах — Ред), то у нас нет другого варианта, потому что президент наделен только правом законодательной инициативы, но не принятием законов», — сказал он журналистам в среду в кулуарах парламента, передает Интерфакс-Украина.
Отвечая на вопрос о том, какие будут дальнейшие шаги Зеленского, Стефанчук ответил, что ему нужно обсудить этот вопрос с президентом.
«У нас есть несколько планов, но они зависели от того, какая будет реакция Верховной Рады. Мы реакцию получили, дальше мы будем выстраивать нашу тактику по плану А, Б или С которые у нас есть», — указал Стефанчук.
Напомним, что сегодня Верховная Рада отказалась даже вносить в повестку дня законопроект президента Украины касательно изменений избирательного законодательства, которые предусматривали введение пропорциональной избирательной системы и снижение проходного барьера до 3%.
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Тогда зачем перепись после выборов? Именно перепись + опрос по НАТО уничтожит Раду.