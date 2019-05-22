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Бизнесмен Нагорный вышел из СИЗО

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Бизнесмен Нагорный вышел из СИЗО

Бизнесмен Тимофей Нагорный вышел из СИЗО 21 мая. Об этом сообщил в Facebook его адвокат Евгений Солодко.

«День прожит не зря — Тимофей Нагорный из-под стражи освобожден!» — написал он.

Как сообщалось, в начале октября СБУ выдвинула Нагорному подозрение в совершении двух преступлений: государственной измены (статья 111 Уголовного кодекса) и мошенничества (статья 190). По версии следствия, в сентябре 2014 года подозреваемого завербовали российские спецслужбы в Москве, когда он поехал туда для участия в «Марше мира».

СБУ считает, что одной из главных задач Нагорного было создание в Украине новой пророссийской политической партии.

Подозрение в мошенничестве заключается в том, что, по версии следствия, Нагорный получил от российского бизнесмена Алексея Душутина 1 млн евро. СБУ утверждает, что за эти деньги украинец обещал помочь Душутину избавиться от уголовного преследования в России при посредничестве сына экс-генпрокурора Украины Артема Пшонки.

Нагорный все обвинения отвергает и утверждает, что его не вербовали российские спецслужбы. Он заявил, что россиянин Душутин действительно давал ему деньги, но не для того, чтобы избавиться от уголовного преследования, а для создания новой политической силы в Украине.

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Нагорный был арестован 4 октября. Через неделю он вышел под залог, но уже 22 октября вернулся в СИЗО по решению Киевского апелляционного суда. 29 ноября Печерский районный суд Киева продлил бизнесмену арест до 27 декабря.

Тимофей Нагорный с 2004 по 2009 год был женат на олимпийской чемпионке 1996 года Лилии Подкопаевой.

Тимофей Нагорный
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