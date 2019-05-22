Новоназначенный замглавы АП заявил о неизменности курса Украины на НАТО

Курс Украины на сближение с НАТО закреплен в Конституции Украины и поддерживается, по меньшей мере, большинством населения страны, отмечает постоянный представитель Украины в НАТО Вадим Пристайко, который в среду был назначен постоянным представителем Украины в НАТО.

«Курс на НАТО зафиксирован в украинской Конституции и разделяется, по меньшей мере, половиной населения Украины. И большинством нашего парламента. Я думаю, это всем понятно», — сказал он журналистам в среду возле здания АП, передает Интерфакс-Украина.

Пристайко подчеркнул, что ЕС и НАТО — это «те партнёры, без которых Украина не выживет».

Отметим, по его словам, президент Украины Владимир Зеленский сейчас работает над тем, чтобы активизировать переговорный процесс по урегулированию ситуации на Донбассе.