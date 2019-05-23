США убеждают Южную Корею отказаться от продукции Huawei

США настаивают, чтобы южнокорейский бизнес присоединился к американской кампании по запрету использования оборудования и технологий компании Huawei. Об этом в четверг сообщает газета Chosun Ilbo со ссылкой на дипломатический источник в Сеуле.
«США разными дипломатическими путями продолжают заявлять МИД Южной Кореи, что использование товаров Huawei может повлечь за собой проблемы с безопасностью», — приводит газета его слова.
Издание указывает, что США потребовали от Южной Кореи запретить использование мобильной связи, предоставляемой оборудованием Huawei, в «уязвимых районах», в том числе на территориях, где расположены американские военные объекты.
В южнокорейском дипломатическом ведомстве, отмечает Chosun Ilbo, приняли к сведению высказанные американской стороной опасения в отношении Huawei, однако заявили, что власти не могут вмешиваться в дела частного бизнеса. По данным источников в индустрии, южнокорейский бизнес может понести убытки в несколько миллиардов долларов от приостановки импорта продукции Huawei.
В среду три главных японских мобильных оператора NTT Docomo, SoftBank и KDDI объявили, что откладывают уже запланированное начало продаж новых моделей смартфонов Huawei. Японская корпорация Panasonic в четверг также приняла решение остановить все торговые операции с китайской компанией.
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