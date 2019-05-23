Нацбанк начал снижать курс гривны

Национальный банк Украины на четверг, 23 мая, ослабил официальный курс гривны на 19 копеек - до 26,3047 грн за доллар против 26,1125 грн за доллар в среду. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,38498 грн против 29,1441 грн накануне.