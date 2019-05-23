Всемирный банк подтвердил прогноз роста ВВП Украины на 2,7% в 2019 году

Всемирный банк (ВБ) подтвердил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) в 2019 году на уровне 2,7%, сообщила директор ВБ по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен.
«В 2018 году рост ВВП составил 3,3%... В 2019 году рост замедлится. Мы прогнозируем рост ВВП на 2,7% в 2019 году», — сказала Кахконен на пресс-конференции в Киеве в четверг, передает Интерфакс-Украина.
По ее словам, улучшить показатели роста экономики позволит открытие рынка земли, проведение анбандлинга, решение проблемы неработающих кредитов в госбанках, а также антикоррупционные меры.
«Если будет прогресс по этим направлениям, то Украина получит 3,4% роста ВВП в 2020-м и 3,8% в 2021 году», — сказал ведущий экономист ВБ Фарук Кхан.
При этом он отметил, что в случае невыполнения этой повестки дня, рост экономики снизится до уровня ниже 2% ВВП.
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