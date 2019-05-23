БПП является самой непопулярной партией в стране, – опрос

Антирейтинг политической партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность» достиг почти 50%, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Центром «Социальный мониторинг» и Украинским институтом социальных исследований им.А.Яременко.
«Обращаю внимание «Блока Петра Порошенко „Солидарность“, против которого высказались 49,2%. Это тот антирейтинг, который создает беспрецедентный уровень нежелания сегодня в украинском обществе», — сказала председатель правления Украинского института социальных исследований им.А.Яременко Ольга Балакирева на презентации исследования «Мониторинг электоральных ориентаций населения Украины» в агентстве «Интерфакс-Украина» в четверг.
Антирейтинг «Оппозиционной платформы — За жизнь» (лидеры Юрий Бойко, Вадим Рабинович, Виктор Медведчук) составляет 21,3%, ВО «Батькивщина» (Юлия Тимошенко) — 17,4%, «Оппозиционный блок — партия мира и развития» (Александр Вилкул, Евгений Мураев, Вадим Новинский) — 16,4%, «Радикальной партии Олега Ляшко» — 11,6%.
У партии «Слуга народа» (Владимир Зеленский) антирейтинг на уровне 6,2%.
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