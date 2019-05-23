Amazon разрабатывает устройство для определения человеческих эмоций

Компания Amazon разрабатывает портативное устройство с голосовым помощником, способное распознавать человеческие эмоции. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg, в распоряжении которого оказались внутренние документы корпорации.
В них отмечается, что речь идет о «наручном гаджете для здоровья» со встроенным микрофоном, способном определять эмоциональное состояние владельца по звуку его голоса. Устройство сможет советовать владельцу, как наиболее эффективно взаимодействовать с другими людьми, указывает Bloomberg. Гаджет будет работать в паре с приложением для смартфона.
В данный момент проводится бета-тестирование устройства, отмечает агентство.
В 2017 году корпорация оформила патент на систему, способную анализировать образцы человеческого голоса и определять различные эмоциональные состояния. Bloomberg полагает, что именно эта система будет использована при разработке нового устройства.
Amazon отказался от комментариев в ответ на запрос агентства.
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