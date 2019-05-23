«Нафтогазу» нужен $1 млрд для выполнения плана закачки газа на зиму

«Нафтогаз Украины» для выполнения плана по вхождению в отопительный сезон 2019/2020 годов с 20 млрд куб. м газа в подземных хранилищах (ПХГ) должен найти $1 млрд, сообщил глава НАК Андрей Коболев.

«Нам, минимум, необходимо найти $1 млрд кредитных средств и без этого $1 млрд мы не сможем полностью выполнить план закачки», — сказал он в интервью каналу ICTV.

По его словам, разрешить проблему с дефицитом финансов у НАК под импорт и закачку газа, помимо привлечения компанией кредитных средств, может Кабинет министров Украины, который должен «Нафтогазу» порядка 140 млрд грн в качестве компенсации за возложение специальных обязательств (ПСО) по поставке газа.

Коболев напомнил, что действующее законодательство вменяет в обязанности Кабинету министров создание механизма и источника компенсации выполнения компанией специальных обязательств. «И если бы, хотя бы часть этого долга перед „Нафтогазом“ была закрыта — это решило бы вопрос закачки», — отметил он.

Глава НАК вновь сообщил, что основной вариант привлечения средств на внешних рынках — это выпуск евробондов.

«Это потребует составления с правительством какого-то понятного для инвесторов плана каким образом с „Нафтогаза“ будут сняты эти спецобязанности в будущем, каким образом мы проведем анбандлинг, как это повлияет на финансовое положение компании», — резюмировал Коболев.

Напомним, в начале апреля в «Нафтогазе» отмечали наличие дефицита денежных средств в размере 71,3 млрд грн, который планируется покрыть за счет привлечения кредитов в украинских банках (49,5 млрд грн), выпуска евробондов (14,1 млрд грн) и использования остатков собственных средств (7,7 млрд грн).