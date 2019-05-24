У Зеленского не видят Медведчука переговорщиком со стороны Украины

Кум президента России Путина, председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук не может представлять Украину на переговорах во время диалога с РФ. Об этом в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» заявил глава Администрации президента Андрей Богдан.

«Насколько я знаю, ни Владимир Зеленский, ни я, никто из членов нашей команды с ним лично не знаком и никогда не общался. И по сегодняшнюю дату. Мы не видим его переговорщиком с нашей стороны. Если Россия видит его переговорщиком со своей стороны — это их выбор», — подчеркнул Богдан.

Напомним, 20 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин продолжит взаимодействие со своим кумом и председателем политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком по обмену пленными с Украиной.

Ранее Медведчук заявил, что продолжит заниматься вопросом возвращения пленных из Донбасса независимо от позиции новоизбранного президента Владимира Зеленского.