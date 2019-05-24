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Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту 60 интернет-спутников компании SpaceX

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Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту 60 интернет-спутников компании SpaceX

Тяжелая американская ракета-носитель Falcon 9 в пятницу успешно вывела на орбиту 60 мини-спутников, предназначенных для начала создания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

«Успешный вывод спутников подтвержден», — сообщили в компании.

Запуск двухступенчатой ракеты Falcon 9 был осуществлен в 05:30 по Киеву с 40-го стартового комплекса на космодроме NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.

Приблизительно через один час и две минуты после запуска на высоте 440 км спутники системы Starlink отделились от ракеты. Затем с пользованием собственной двигательной установки они должны выйти на заданную орбиту с высотой 550 км.

Общая масса груза, выведенного на орбиту ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX, которая стала самым большим для ее ракет, составила 18,5 тонн.

Тем временем многоразовая первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 совершила успешную управляемую посадку на автоматической плавучей платформе Of Course I Still Love You у берегов штата Флорида через восемь с половиной минут после старта ракеты.

60 спутников Starlink являются первыми из планируемых около 12 тыс. космических аппаратов данного типа для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Предполагается, что все они будут выведены на орбиту после 2020 года. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд.

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Как ранее сообщал владелец компании SpaceX Илон Маск, для обеспечения минимального покрытия потребуется, по меньшей мере, шесть аналогичных запусков ракет с 60 спутниками, которые планируется осуществить до конца текущего года, то есть вывести на орбиту 360 аппаратов, а для среднего — 12 запусков, которые позволят создать группировку из 720 аппаратов.

SpaceX является одной из целого ряда компаний, которые стремятся разместить на орбите крупные орбитальные группировки спутников для обеспечения глобального интернет-покрытия. Среди них — OneWeb, Telesat, LeoSat и Amazon. Как сообщалось, компания OneWeb в феврале текущего года также вывела на орбиту первые шесть спутников своей собственной системы.

SpaceX, Starlink
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