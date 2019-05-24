Нацбанк еще немного ослабил гривну

Национальный банк Украины на пятницу, 24 мая 2019 года, ослабил официальный курс гривны на 3 копейки - до 26,3357 грн за доллар против 26,3047 грн за доллар в четверг. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,3354 грн против 29,38498 грн накануне.