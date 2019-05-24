Украина идет по французскому пути субсидирования тарифов на электроэнергию для населения, - энергоэксперт

Украина решит проблему ценового перекрестного субсидирования в энергетике по примеру Франции. Об этом заявил эксперт по международным и правовым вопросам Андрей Бузаров, комментируя запуск с 1 июля нового рынка электроэнергии.

По мнению эксперта, одна из главных проблем, которую нужно решить в ходе энергореформы — прекращение ценового перекрестного субсидирования. «Население Украины имеет самый низкий в Европе тариф на электроэнергию. Это обеспечивается благодаря тому, что часть стоимости электроэнергии для бытовых потребителей закладывается в тариф для промпредприятий. Нужно проработать детали механизма, который позволит снять часть нагрузки с промышленности, но, учитывая невысокий уровень благосостояния граждан, сохранить для них приемлемые тарифы на электроэнергию. Сам механизм есть. Это так называемые „спецобязательства“ или, говоря официальным языком, PSO (Public Service Obligation) по поставке электроэнергии для нужд населения, Остается решить главный вопрос — на кого эти обязательства возложить?», — заявил Андрей Бузаров.

Эксперт считает, что для Украины наиболее приемлемым вариантом решения проблемы является путь, выбранный Францией, где госкомпания Électricité de France, эксплуатирующая АЭС, поставляет электроэнергию населению напрямую, обеспечивая приемлемые цены. Аналогом такой компании в нашей стране является «Энергоатом».

«В Украине госкомпания „Энергоатом“ эксплуатирует атомные станции. Тариф для „Энергоатома“ составляет 0,57 грн/кВтч. Прибавим 0,65 грн/кВтч (эту часть тарифа нужно компенсировать населению, чтобы за него не доплачивала промышленность) и получим 1,22 грн/кВтч. Это на четверть ниже действующей оптовой рыночной цены. Получается, если PSO будет возложено на госкомпанию „Энергоатом“, это позволит не только решить проблему перекрестного ценового субсидирования, но и будет давать импульс снижению цены для промпредприятий», — пояснил Андрей Бузаров.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что финансовые показатели «Энергоатома» позволяют компании участвовать в компенсации тарифов для населения — чистая прибыль компании за прошлый год составила 4,6 млрд. грн., плановая чистая прибыль на этот год 7,1 млрд. грн.

Напомним, представитель президента в Кабмине Андрей Герус заявил, что необходимо возложить обязательства по субсидированию населения на частные энергокомпании. При этом Глава Первой энергетической ассоциации и глава номинационной комиссии по отбору членов НКРЭКУ Василий Котко назвал такие заявления «популистскими фантазиями» по его словам, существенный рост цены на электроэнергию после вступления в силу энергорынка с июля 2019 года прогнозируется только у двух компаний — «Энергоатома» и «Укргидроэнерго», поэтому решение правительства компенсировать тарифы населению за счет «Энергоатома» будет оптимальным.