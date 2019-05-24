Нацбанк обжаловал решение суда о незаконности национализации ПриватБанка

В Национальном банке обжаловали оба решения Окружного админсуда Киева о незаконности национализации ПриватБанка. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«Национальный банк Украины 24 мая подал апелляционные жалобы на два решения Окружного административного суда города Киева от 18 апреля 2019 года по делу № 826/7432/17 по иску Коломойского И.В. об отмене решения о выводе неплатежеспособного ПАО КБ „Приватбанк“ с рынка с участием государства и по делу № 826/13813/17 по иску бывшего акционера банка кипрской компании Триантал Инвестментс ЛТД об отмене решения комиссии НБУ об определении перечня связанных лиц с ПриватБанком», — говорится в сообщении.

Также Национальный банк Украины обратил внимание на отдельные аргументы суда, послуживших основанием для принятия этих обжалуемых судебных решений.

В частности, по мнению специалистов НБУ, Окружной административный суд Киева полностью проигнорировал установление Национальным банком потребности ПриватБанка в его докапитализации; невыполнение ПриватБанком и его акционерами И. Коломойским и Г. Боголюбовым программы финансового оздоровления по докапитализации банка, что и стало основанием для отнесения банка к категории неплатежеспособных; сделал ложные выводы, что основанием для принятия решения были только докладные записки структурных подразделений НБУ, что не соответствует действительности.

В НБУ отметили, что суд неправильно применил нормы материального права относительно сути кредитных рисков и формирования резервов под них и пришел к ошибочному выводу, что кредитные риски рассчитываются банками исключительно по кредитным договорам, по которым есть просрочка выполнения, а во всех остальных случаях резервы по активным операциям вообще не должны формироваться. Кроме этого, утверждают в Нацбанке, суд не смог дать определение понятию «активная операция» и приравнял его к понятию «невыполненная операция».

Национальный банк подчеркивает, что решение о переходе ПАО «Приватбанк» в собственность государства и другие решения, которые сопровождали этот процесс, были подготовлены, скоординированы и приняты на государственном уровне задействованными государственными органами в строгом соответствии со статьей 41.1 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц». Это решение позволило защитить более 20 млн граждан Украины, которые хранят средства в этом банке и пользуются его сервисами. В частности, 3,2 млн пенсионеров и 1,6 млн представителей других социально незащищенных слоев населения.

Напомним, что 18 апреля 2019 года Окружной административный суд города Киева, рассмотрев дело по иску бизнесмена Игоря Коломойского к НБУ, Кабинету министров, Фонду гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, признал незаконной национализацию ПриватБанка. Рассмотрение этого дела продолжалось с июня 2017 года. В Окружном административном суде Киева объяснили свое решение о признании незаконной национализацию ПриватБанка тем, что ответчики в этом деле не доказали правомерность отнесения банка к категории неплатежеспособных.

Всего в судах, как в Украине, так и за рубежом, находятся около 240 дел, связанных с национализацией ПриватБанка и долгами его бывших владельцев по кредитам рефинансирования.

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