Как сделать летом ремонт и не испортить отпуск

Проходят последние дни мая и у всех на уме вопросы, связанные с главными событиями предстоящего сезона: как пережить жару, во что одеться, куда поехать отдохнуть и как закончить, наконец, ремонт в квартире?

Специалисты из разных сфер украинского бизнеса собрали для вас список рекомендаций, с помощью которых ваше лето будет максимально беззаботным.

Летняя капсула-2019

Когда на улице +30 по Цельсию, вопрос практичной легкой одежды особенно актуален. У вас есть два варианта, какой наряд на жару выбрать, и оба имеют свои преимущества и недостатки:

минимум одежды, почти все тело открыто: шорты, мини-юбка, майка, кроп-топ. Плюс в том, что летний ветерок приятно овевает тело, а окружающие лицезреют вашу идеальную фигуру. Минус - очень велик риск солнечного ожога, да и, прямо скажем, далеко не каждая фигура всегда близка к совершенству;

закрытая одежда по принципу странника в пустыне, когда тело защищено от зноя и солнечных лучей натуральной тканью. Плюс - защита кожи от обгорания, стильный и загадочный вид, минус - в длинной одежде может быть еще жарче, если она из синтетической ткани.

“Один из лучших вариантов жарким летом - женские платья летние, которые уже несколько лет в тренде. Платье или сарафан - это самый экономный предмет гардероба, поскольку надевая одно лишь платье, вы получаете полностью готовый образ. А благодаря интересному крою и качественной ткани в летнем сарафане не будет жарко, даже если он имеет максимальную длину в пол,” - рассказали стилисты онлайн- магазина одежды “RED”.

Как закончить ремонт быстрее

Вечное состояние ремонта не нравится никому. Ситуация ухудшается тем, что если прошлый ремонт был сделан некачественно, его очень скоро придется переделывать, а материалы - заменять.

Эксперты в области ремонта и строительства рекомендуют, для экономии сил и времени при ремонте в квартире следовать правилам:

использовать только качественные и прочные материалы, чтобы не пришлось переделывать работу;

привлекать подрядчиков и мастеров для параллельной работы в одно и то же время.

“Полы - один из элементов интерьера, на котором нельзя экономить, ведь заменить половое покрытие очень хлопотно. Именно поэтому стоит обратить внимание на материалы, срок эксплуатации и стойкость к различным воздействиям которых намного выше остальных. Речь о каменном поле из мрамора - материале, за которым легко ухаживать, а служит он неизменно десятилетиями, без необходимости замены и ремонта,” - рассказали специалисты компании Dizaynmramor.com.ua/

Проблема с жильем на курорте

Решения требует и другой вопрос, традиционно обостряющийся в летнее время. Курорты переполнены туристами и заробитчанами. Всем нужно где-то разместиться, и складывается впечатление, что отдохнуть на уикенде у моря нет шансов, если только не купить собственный домик на берегу. Но это не совсем так.

“В последнее время на рынке курортного жилья появилось больше разнообразия. Теперь у приезжих есть выбор - поселиться в квартире, гостинице, хостеле или кемпинге, снять коттедж или просто остановиться у знакомых. Нашему сервису уже 10 лет и наши посетители могут надежно снять квартиру в Одессе на сутки или несколько дней и выгодно разместиться, сэкономив на проживании в гостинице,” - объяснили специалисты всеукраинского сервиса по подбору жилья Doba.ua.

Встречайте лето и не пугайтесь перспективы столкнуться с некоторыми проблемами - всё разрешимо, с помощью советов профессионалов!