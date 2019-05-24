Луценко ждет, что его уволят – сам не уйдет

Закон не предусматривает возможности президенту снять генпрокурора единолично. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко в интервью «Лига.нет».
«Любая должность временная, я за нее не прогибал и не буду прогибать спину, ни у кого ничего просить не собираюсь», — отметил Луценко.
Он пояснил, что закон не предусматривает возможности президенту снять генпрокурора единолично. «Если кому-то хочется немедленно, то для этого есть два способа: мое заявление или недоверие в парламенте, которое влечет за собой отставку», — добавил он.
Он уточнил, что в отставку ранее пошли люди из патронажной службы президента — руководство АП, а также должностные лица по квоте президента: министр иностранных дел, начальник Генштаба и секретарь СНБО (после инаугурации Владимира Зеленского заявления об отставке сделали также председатель СБУ и премьер министр — ред.). «Для генпрокурора или руководителя НАБУ существует другой порядок назначения и отставки. Напротив, для политической культуры Украины преемственность власти является более желанной», — уточнил Луценко.
Также он отметил, что «говорят, что я политически назначен: действительно, я пришел из политики и, думаю, в политику вернусь».
«Однако реформировать прокуратуру должен был человек не из системы. Я могу сказать» нет" любому из этих восьми правительственных телефонов. Сегодняшняя прокуратура и прокуратура трехлетней давности — это разные вещи«, — добавил он.
В то же время он отметил, что считает себя эффективным генпрокурором.
«Мы имеем приговоры по 2876 коррупционерам подследственной ГПУ категории „Б“ от председателя сельсовета до заместителя губернатора. Подчеркиваю — 2876. И вернули государству денег и активов на сумму 125 млрд гривень. Это 4 миллиарда долларов. Вернули мы и 240 тыс. га земли в свое время украденных у военных и гражданских», — уточнил он.
Луценко заверил, что в отставку в свое время пойдет, но не через ультиматумы.
«Хочу, чтобы передача этих достижений состоялась законным, спокойным образом, потому что любые революционные потрясения, как правило, уничтожают начатые процессы и уголовные производства», — отметил Луценко.
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