У Януковича требуют снять с экс-президента все обвинения

Адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк обратился к Генеральному прокурору Юрию Луценко с требованием обнародовать материалы уголовных производств и снять с Януковича все обвинения, сообщила в пятницу пресс-служба адвокатского объединения АО «Aver Lex».
«Мы требуем от Генерального прокурора обнародовать материалы уголовных производств по фактам убийств на Майдане. Рассекретить закрытые решения суда. Мы также требуем соблюсти Конституцию Украины и принцип презумпции невиновности и опровергнуть всю неправдивую информацию, распространенную Генпрокурором в отношении Виктора Януковича», — приводит слова Сердюка пресс-служба адвокатского объединения.
По словам адвоката, все данные против Виктора Януковича в генпрокуратуре тщательно фальсифицировались с использованием как личных связей генерального прокурора с экс-президентом Украины Петром Порошенко, так и давления на судебную и правоохранительную систему, на свидетелей.
Напомним, что Оболонский районный суд Киева 24 января 2014 года вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде лишения свободы на 13 лет.
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