Медведчук заявил о выходе из переговоров по Донбассу

Кум Путина и глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что не будет участвовать в международных переговорах по Донбассу при новом президенте Владимире Зеленском.
«Я не могу представлять интересы новой власти в переговорах с Россией с учетом позиции господина Зеленского по следующим принципиальным для меня вопросам, которые я отстаивал и буду отстаивать. Я выступаю за возвращение Донбасса на Украину, а Украины в Донбасс. Позиция господина Зеленского, которую он сформулировал, полностью противоречит моему мирному плану, предусматривающему автономию для этих территорий», — цитирует его российское издание «Взгляд».
Отметим, ранее глава Администрации президента Андрей Богдан заявил, что кум президента России Виктор Медведчук не может представлять Украину на переговорах во время диалога с РФ.
«Насколько я знаю, ни Владимир Зеленский, ни я, никто из членов нашей команды с ним лично не знаком и никогда не общался. И по сегодняшнюю дату. Мы не видим его переговорщиком с нашей стороны. Если Россия видит его переговорщиком со своей стороны — это их выбор», — подчеркнул Богдан.
При этом 20 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин продолжит взаимодействие со своим кумом и председателем политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком по обмену пленными с Украиной.
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