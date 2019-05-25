Зеленский может поехать в Канаду

Чрезвычайный и полномочный посол Канады в Украине Роман Ващук сообщил, что президента Украины Владимира Зеленского пригласили в Канаду на 2 июля. Об этом посол сообщил в интервью Радио Свобода.
«Оно (приглашение — ред.) лично, по крайней мере по телефону, передано. А там уже с бумагами мы, как с одной стороны, так и с другой, справимся», — сообщил Ващук.
Он уточнил, что дата 2 июля совпадает с проведением в Канаде в этот день конференции по поддержке реформ в Украине.
«Думаю, наш премьер надеется на присутствие там как президента, так и других высокопоставленных украинских чиновников. Хотя мы понимаем, что одновременно в Украине будет происходить избирательная кампания», — отметил Роман Ващук.
На днях в Администрации президента заявляли, что Владимир Зеленский пока определяется, куда именно совершит свой первый зарубежный визит.
Напоминаем, в июле в Торонто состоится ежегодная конференция по вопросам реформ в Украине. Конференция запланирована как трехдневная, она пройдет с 3 по 5 июля, на последний день запланирована встреча высокого уровня.
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