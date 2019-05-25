НАТО приняло новую военную стратегию из-за российской угрозы

Эксперты НАТО приняли новую военную стратегию альянса в связи с новыми вызовами, среди которых фигурирует российская ядерная угроза. С таким утверждением выступил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в интервью газете Welt am Sonntag, опубликованном в субботу.
«Наши военные эксперты на этой неделе приняли новую военную стратегию альянса, — отметил Столтенберг. — Речь идет о том, чтобы и в будущем быть полностью готовыми к обороне и иметь возможность обеспечивать стабильность. Это требует частично новых военных концептов».
Глава НАТО также отметил, что с 2014 года для альянса формируются новые вызовы на востоке и на юге. При этом он заявил, что Россия все активнее применяет против западных стран ядерную угрозу.
Отметим, в апреле Столтенберг заявлял, что НАТО продолжит использовать в отношении России политику диалога и сдерживания.
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