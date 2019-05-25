Большинство британцев хотят досрочных парламентских выборов

Большинство граждан Великобритании считают, что страна находится в разгаре политического кризиса, для выхода из которого требуется провести досрочные парламентские выборы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, распространенного в субботу телеканалом Sky News.
Как следует из исследования, проведенного 24 мая среди тысячи человек, 65% опрошенных согласны, что нынешняя ситуация является кризисом, а обратной точки зрения придерживаются 27% респондентов. При этом 54% опрошенных считают, что пришло время объявить проведение досрочных выборов в парламент. 36% полагают, что этого делать не стоит.
Опрос показал, что три четверти британцев уверены, что Великобритания стала более разделенной за последние несколько лет. Так полагают 73% респондентов. Не разделяют эту точку зрения всего 10% опрошенных, в то время, как 6% не смогли определиться со своим выбором.
Исследование было проведено в день, когда премьер-министр Великобритании и лидер правящей Консервативной партии Тереза Мэй объявила о том, что 7 июня уйдет в отставку с поста лидера партии из-за невозможности реализовать Brexit. Она будет оставаться на посту главы правительства, пока партия не выберет нового лидера. Этот процесс должен начаться 10 июня и завершиться к концу июля.
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