США передали Украине два контрбатарейных радара. Об этом сообщается на странице правительства в Facebook.

Станции класса AN/TPQ-36О предназначаются для обнаружения и определения координат огневых позиций минометов, артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня противника.

Отмечается, что с 2014 года американская сторона передала украинским военным 13 таких радаров.