На пост премьера Великобритании уже семь претендентов

Бывший министр по выходу Великобритании из Евросоюза Доминик Рааб и бывший лидер Палаты общин, экс-министр Британии по делам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Андреа Ледсом объявили о планах баллотироваться на пост лидера Консервативной партии Великобритании, передает BBC.
Эту должность вместе с постом председателя правительства 7 июня покинет Тереза Мэй. Предполагается, что имя нового лидера партии станет известно до этой даты.
Прежде планы выставить свою кандидатуру на пост лидера партии подтвердили пять других кандидатов:
Все они, указывает BBC, поспешили разъяснить свои позиции по Brexit своим избирателям — 313 депутатам-тори, которые в итоге должны будут составить короткий список кандидатов, и членам Консервативной партии (всего их 124 тыс.), за которыми будет последнее слово в выборе следующего премьер-министра.
О своей отставке с этой должности с 7 июня Тереза Мэй объявила 24 мая. Причиной такого решения стали ее разногласия с парламентом относительно сделки с Евросоюзом. Мэй признала, что не смогла обеспечить договор с Брюсселем.
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