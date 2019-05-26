Турция наращивает поставки оружия противникам России в Сирии

Анкара наращивает поставки вооружения формированиям сирийской оппозиции, которые выступают против поддерживаемой РФ армии Сирии. Об этом в воскресенье сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в сирийской оппозиции.
По их данным, Турция приняла это решение после неудачных попыток убедить РФ в ходе встреч совместной контактной группы остановить эскалацию напряженности в регионе. Как указали в оппозиционных сирийских кругах, наступление сирийской армии провоцирует приток беженцев в Турцию.
Отмечается, что турецкие власти поставили в Сирию десятки бронированных машин, РСЗО «Град», противотанковые управляемые ракеты и противотанковые ракетные комплексы. Поставленное вооружение, как указывают собеседники агентства, помогло формированиям оппозиции вновь занять город Кафр-Набуда, который ранее был захвачен правительственными войсками.
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