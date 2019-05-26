Стабильность тарифов для населения должны поддержать атомная и гидроэнергия, – эксперт

Возложение спецзобязательств с целью субсидирования населения (услуги общественного интереса, PSO — Public Service Obligation) на предприятия тепловой генерации повысит тарифы на электроэнергию. Об этом в эфире «Телеканала 112» заявил президент «Первой энергетической ассоциации Украины» Василий Котко.

Комментируя предложения отдельных политиков о возложении PSO на тепловую генерацию, Котко охарактеризовал их как откровенный популизм.

«Абсолютно четкий популизм. Никакого отношения к экономике это не имеет. Никакой логики здесь нет. Это все равно, что у бедняка требовать, чтобы он еще благотворительностью занимался. Дело в том, что тепловая генерация, ТЭС, у них и сейчас себестоимость и цены высокие. Почему? Потому что работают на угле. Или, например, ТЭЦ работают на газе — у них еще выше цены. Компании, производящие электроэнергию на ТЭС, тепловых электростанциях, у них рентабельность невысока», — утверждает Котко.

По убеждению эксперта, возложение PSO на предприятия тепловой генерации, имеющих высокую себестоимость из-за того, что произведут электроэнергию из угля и природного газа, приведет к росту цен на электроэнергию.

Эксперт считает экономически обоснованным возложить PSO на предприятия атомной и гидроэнергетики, которые имеют низкую себестоимость производства, и после запуска рынка электроэнергии с 1 июля смогут продавать электроэнергию потребителям напрямую, в результате чего прибыль этих предприятий увеличится.

«У „Энергоатома“ появится ресурс. У „Укргидроэнерго“ то же самое. В этом (возложение PSO на „Энергоатом“ и „Укргидроэнерго“ — Ред.) экономическая логика », - считает Котко.

Напомним, государственная компания «Энергоатом», крупнейший производитель электроэнергии в стране, заявила о готовности субсидировать население за счет своей прибыли после введения с 1 июля второго этапа энергореформы.

«Мы при совместной рабочей группе Минэнерго высказались, что готовы участвовать в поддержке тарифов для населения. То есть новый рынок не должен привести к росту тарифов для населения», — заявил во время круглого стола, посвященного запуску нового энергорынка генеральный директор ОП «Энергоатом-Трейдинг» Сергей Бедин.

С 1 июля вступает в силу Закон «О рынке электрической энергии», согласно которому начнется второй этап реформы энергосектора — заработает рынок двусторонних договоров, потребители смогут выбирать поставщика, который предложит лучшую цену и качество. Реализация предусмотренных Законом Украины «О рынке электрической энергии» реформ приведет к либерализации рынка электроэнергии Украины и его функционированию на конкурентных началах по европейской модели.