Зеленский призвал полицию не трогать мирных протестующих

Президент Украины Владимир Зеленский призвал министерство внутренних дел не принимать мер против мирных политических протестующих и заявил, что не боится критики.
СМИ в субботу сообщили, что в Ровно 20-летний юноша и 16-летняя девушка вышли на митинг с призывом к импичменту Зеленского и были задержаны полицией, на них составили административные протоколы за нарушение порядка и организации проведения митингов. Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что возмущена задержанием и сообщила, что готовит запрос в полицию. Полиция сообщила, что проведет служебную проверку.
«Выяснил ситуацию о якобы задержании парня и девушки, которые устроили против меня протест в Ровно. Никакого задержания не было, но правоохранители могли действовать мягче. В полиции проведут служебную проверку. Призываю МВД не принимать меры против политических протестующих, если люди не нарушают правопорядок. Критики не боюсь», — написал Зеленский в Facebook.
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