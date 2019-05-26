Иран предложил соседям подписать пакт о ненападении

Иран предложил странам Персидского залива подписать пакт о ненападении. Об этом на пресс-конференции по итогам встречи в Багдаде с иракским министром иностранных дел Мухаммедом Али аль-Хакимом заявил глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф, передает телеканал Al Arabiya.
Деталей этого соглашения глава ведомства не раскрыл. Свою речь на брифинге, по данным канала, он начал с того, что «действия Америки противоречат резолюции Совета Безопасности ООН о применении силы». Так глава иранского внешнеполитического ведомства, поясняет Al Arabiya, отозвался о планах Соединенных Штатов усилить свое военное присутствие на Ближнем Востоке и направить туда дополнительные войска.
Тегеран, отметил также на брифинге Зариф, «хочет строить сбалансированные отношения со всеми государствами Персидского залива». «Несмотря на все сообщения и доказательства, подтверждающие финансирование и поддержку Ираном хуситов, которые неоднократно поражали объекты в Саудовской Аравии..., мы предложили подписать пакт о ненападении с соседними странами Персидского залива», — заявил министр.
В чем именно будет заключаться это соглашение, он не уточнил, подчеркнув, однако, что в то же время Иран будет «решительно противостоять любым попыткам агрессии, будь то экономической или военной».
Ранее Associated Press со ссылкой на источники в Белом доме сообщило о том, что, по данным американской разведки, Иран размещает у своих берегов на маломерных судах ракеты. Это, отмечали собеседники AP, вызывает у США опасения по поводу того, что Тегеран может готовиться к нападению на американские силы или интересы в регионе.
В связи с этим Соединенные Штаты решили усилить свою миссию на Ближнем Востоке дополнительными бомбардировщиками и зенитными ракетными комплексами Patriot. Помимо этого, 24 мая, Трамп объявил об отправке в регион дополнительно 1,5 тыс. военнослужащих.
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