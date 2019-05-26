Войти
Ryanair сделал версию сайта на украинском языке
транспорт
Ryanair сделал версию сайта на украинском языке
Зеленский пообещал сделать Украину «базой для покорения мира»
официально
Зеленский пообещал сделать Украину «базой для покорения мира»

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

позиция
RSS

Низкие тарифы для ферросплавов Коломойского приведут к росту тарифов для промышленности, - СМИ

476
Низкие тарифы для ферросплавов Коломойского приведут к росту тарифов для промышленности, - СМИ

В случае отмены реформы энергорынка, запланированной на 1 июля 2019 года, и установления заниженных тарифов для ферросплавах заводов олигарха Игоря Коломойского произойдет рост тарифов для остальных отраслей промышленности. Об этом пишет Delo в материале «Рынку электроэнергии включили тормоз?».

Как пишет издание, вопреки заявлениям Кабмина, Минэнерго, НКРЭКУ и энергокомпаний о готовности к запуску рынка электроэнергии в срок, представителями команды нового президента был вброшен месседж, что рынок нужно отложить. А в Верховной Раде началась регистрация законопроектов, обеспечивающих перенос сроков: один с предложением отложить рынок на 1 октября 2019 года (авторы — Александр Домбровский и Лев Пидлесецкий), второй — аж на апрель 2020 года (автор Юрий Чижмарь). Основной выгодополучатель отмены энергорынка — олигарх Игорь Коломойский, который в дальнейшем будет в ручном режиме устанавливать тарифы для своего бизнеса.

«Инициатива отложить запуск рынка электроэнергии не случайно возникла именно сейчас, когда на Банковую вместе с новым президентом зашла новая команда, а в страну стали возвращаться опальные олигархи и люди из их окружения. У Игоря Коломойского есть особый интерес к сфере электроэнергетики. Он владелец ферросплавных заводов, в себестоимости продукции которых расходы на электроэнергию составляют 40-50%, и для поддержания высокой рентабельности низкая цена электроэнергии — ключевой фактор. Коломойского более чем устраивает нынешний статус-кво, с перспективой устанавливать тарифы в „ручном режиме“ через влияние на членов НКРЭКУ, состав которой можно изрядно перетряхнуть в случае, если комиссия окажет сопротивление. Да и успешный опыт выбивания индивидуальных спецтарифов для ферросплавных предприятий у него имеется — заключенный в 2012 году Меморандум с правительством позволил Коломойскому несколько лет получать электроэнергию для своих предприятий по льготной цене».

Как пишет СМИ, предприятия Коломойского — крупнейшие потребители электроэнериги в Украине. Например, Запорожский завод ферросплавов приходится половина потребления электроэнергии всей Запорожской области, а Никопольский завод ферросплавов потребляет электроэнергии больше, чем Ивано-Франковская и Тернопольская области вместе взятые. «В случае восстановления практики ручного регулирования, заниженные тарифы для ферросплавных предприятий придется компенсировать за счет увеличения тарифов для предприятий других отраслей промышленности. Да и для населения тарифы, скорее всего, вырастут», — пишет издание.

Читайте также: После запуска рынка электроэнергия для населения не подорожает, — эксперт

Напомним, 1 июля 2019 года в Украине должна стартовать реформа рынка электроэнергии, которая имплементирует нормы Третьего энергопакета ЕС. В случает отмены рынка Украина не получит 500 млн евро макрофинансовой помощи ЕС.

Олигарх Игорь Коломойский в недавнем интервью откровенно завил, что намерен нарушить обязательства перед международными партнерами и отменить своевременное введение рынка.

Игорь Коломойский, энергорынок
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 26 мая 2019
Суббота, 25 мая 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О референдумах и геополитике

Удивляет инициатива главы администрации Президента про возможность референдума о договоренностях с Россией о мире, если в народе договоренности политиков будут восприняты неоднозначно. По такой логике можно провести референдум об учетной ставке или цене на газ. Очевидно, что в народе и то и другое воспринимается неоднозначно. Как и любые договоренности с РФ будут восприняты неоднозначно в такой неоднородной стране, как Украина. Инициатива главы администрации может свидетельствовать о неглубоком понимании причин военной агрессии России.
Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

Рождение президента

Сейчас обиженные порохоботы - народные депутаты и министры будут формировать фронт сопротивления, который не будет сдаваться без боя. А возглавит войну против Зеленского все тот же Порошенко, который тоже не собирается отступать. И как поведут себя обе силы трудно предсказать. Пока народ будет на стороне Зеленского. А противоположному, консервативно-коррупционному политическому лагерю (голос и сила порохоботов) пока некому апеллировать. В любом случае, новый президент Украины Зеленский оказался гораздо злее, быстрее и активнее, чем ожидали его противники.
Клэр Лью
Клэр Лью
основатель Know Your Team

Шесть вопросов к тем, кто хочет быть руководителем

Когда нас спрашивают: «Вы хотите стать руководителем?», мы зачастую предполагаем, что на этот вопрос есть только один ответ. «О, конечно, я хочу быть начальником». Правильно? Кто ж не хочет? Особенно, когда руководящий пост рассматривается как основной путь повышения в карьере. Но действительно ли вы хотите стать руководителем? Руководство - это не какой-то священный клуб, предназначенный для немногих счастливчиков.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016