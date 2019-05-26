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Комитет по ТЭК в интересах Коломойского планирует перенести запуск рынка электроэнергии

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Комитет по ТЭК в интересах Коломойского планирует перенести запуск рынка электроэнергии

Глава комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса Верхвной Рады Александр Домбровский и член комитета — представитель «Самопомощи» Лев Пидлисецкий в интересах Игоря Коломойского зарегистрировали законопроект о переносе своевременнго запуска рынка электроэнергии, запланированного на 1 июля 2019 года. Об этом пишет Олигарх медиа в статье «Коломойский хочет посадить Ахметова на тарифную диету».

По словам журналиста, 22 мая в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект № 10318, которым предлагается внести корректировки в Закон Украины «О рынке электрической энергии». Главное предлагаемое изменение — перенос срока внедрения новой модели энергорынка, подразумевающей переход от ручного регулирования тарифов на электроэнергию к рыночному ценообразованию. «Так, если раньше планировалось, что на новых условиях энергетики заработают с 1 июля 2019 г, то в упомянутом законопроекте, авторами которого являются нардеп от БПП Александр Домбровский и представитель „Самопомичи“ Лев Пидлисецкий, предусмотрен перенос даты пуска новшества на три месяца — до 1 октября».

Как пишет СМИ, народные депутаты объясняют такой шаг якобы неготовностью рынка к запуску, а также возможным ростом тарифов на электроэнергию для населения. «Задекларированная нардепом забота о рядовых украинцах в качестве главной причины законопроекта вызывает сомнение. Переход на рыночное ценообразование электроэнергии касается исключительно бизнеса (производителей энергии и ее промышленных потребителей). Прямого влияния на население (домохозяйства) внедрение новой модели энергорынка не окажет, поскольку закон „О рынке электроэнергии“ подразумевает для них работу в режиме так называемых специальных обязанностей (ПСО). Режим ПСО подразумевает продажу электричества, необходимого бытовым потребителям, по сниженному тарифу», — пишет издание.

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Как заявил Игорь Коломойский в интервью Украинской правде, введение рынка электроэнергии должно быть отменено.

Напомним, на днях в эфире канала Эспрессо инвестаналитик Сергей Фурса заявил, что заинтересованным в отсрочке или отмене реформы рынка электроэнергии является бизнесмен Игорь Коломойский, поскольку именно он контролирует ферросплавные заводы, которые являются крупнейшими потребителями электроэнергии.

Игорь Коломойский, энергорынок
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