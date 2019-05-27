Нацбанк снизил курс гривны

Национальный банк Украины на понедельник, 27 мая, ослабил официальный курс гривны на 14 копеек - до 26,4747 грн за доллар против 26,3357 грн за доллар в пятницу. Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,6173 грн против 29,3354 грн накануне.