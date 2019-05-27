Войти
Трамп готов к переговорам с Ираном
дружба народов
Трамп готов к переговорам с Ираном
Ryanair сделал версию сайта на украинском языке
транспорт
Ryanair сделал версию сайта на украинском языке

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

резонанс
RSS

«Нафтогаз» обещает в июне снизить цену на газ

91
«Нафтогаз» обещает в июне снизить цену на газ

«Нафтогаз Украины» в июне почти на 8% снизит цены на газ для промышленных потребителей и населения. Об этом сообщил в понедельник глава компании Андрей Коболев.

«Согласно решению правительства, цена „Нафтогаза“ для коммерческих потребителей формирует цену газа для населения, которая действует в следующем месяце. Следовательно, в июле „Нафтогаз“ будет отпускать газ для нужд населения почти на 8% дешевле — 5803 гривен за 1 тыс. куб. м (без НДС, транспортировки и распределения)», — отметил Коболев в Facebook.

По его словам, снижение цены на газ произойдет в связи с подешевением газа на международном рынке. При этом конечную стоимость газа для населения он не указал.

С 1 мая цена на газ для населения составляет 8247 гривен за 1 тыс. куб. м. До 1 мая газ стоил 8550 гривен за 1 тыс. куб .м.

Согласно меморандуму между Украиной и Международным валютным фондом в рамках новой программы сотрудничества, цена на газ для населения должна была повыситься с 1 мая 2019 года на 15%.

Читайте также: Зеленский подаст в Раду законопроект о кнопкодавстве и прогулах

Как ранее сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, Фонд продолжает настаивать на установлении рыночной цены на газ для населения. При этом он отметил, что если мировые цены на газ понижаются, то МВФ не против того, чтобы и на Украине цена тоже понижалась.

Нафтогаз України, цена на газ
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 27 мая 2019
Воскресенье, 26 мая 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Дефолт неизбежен

Мы едва покрываем стоимость кредитов МВФ, но даже близко не покрываем стоимость займов на рынке еврооблигаций и ОВГЗ. И основной недостаток в том, на фоне роста номинального ВВП, при отсутствии роста реального, вопрос спада это вопрос времени. Все начнётся с девальвации. Если вдруг произойдёт девальвация, то уровень долга легко перевалит за 100% и даже 150% ВВП. А тогда выплаты станут неподъёмными. И это будет дефолт.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О референдумах и геополитике

Удивляет инициатива главы администрации Президента про возможность референдума о договоренностях с Россией о мире, если в народе договоренности политиков будут восприняты неоднозначно. По такой логике можно провести референдум об учетной ставке или цене на газ. Очевидно, что в народе и то и другое воспринимается неоднозначно. Как и любые договоренности с РФ будут восприняты неоднозначно в такой неоднородной стране, как Украина. Инициатива главы администрации может свидетельствовать о неглубоком понимании причин военной агрессии России.
Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

Рождение президента

Сейчас обиженные порохоботы - народные депутаты и министры будут формировать фронт сопротивления, который не будет сдаваться без боя. А возглавит войну против Зеленского все тот же Порошенко, который тоже не собирается отступать. И как поведут себя обе силы трудно предсказать. Пока народ будет на стороне Зеленского. А противоположному, консервативно-коррупционному политическому лагерю (голос и сила порохоботов) пока некому апеллировать. В любом случае, новый президент Украины Зеленский оказался гораздо злее, быстрее и активнее, чем ожидали его противники.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016