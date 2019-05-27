«Нафтогаз» обещает в июне снизить цену на газ

«Нафтогаз Украины» в июне почти на 8% снизит цены на газ для промышленных потребителей и населения. Об этом сообщил в понедельник глава компании Андрей Коболев.

«Согласно решению правительства, цена „Нафтогаза“ для коммерческих потребителей формирует цену газа для населения, которая действует в следующем месяце. Следовательно, в июле „Нафтогаз“ будет отпускать газ для нужд населения почти на 8% дешевле — 5803 гривен за 1 тыс. куб. м (без НДС, транспортировки и распределения)», — отметил Коболев в Facebook.

По его словам, снижение цены на газ произойдет в связи с подешевением газа на международном рынке. При этом конечную стоимость газа для населения он не указал.

С 1 мая цена на газ для населения составляет 8247 гривен за 1 тыс. куб. м. До 1 мая газ стоил 8550 гривен за 1 тыс. куб .м.

Согласно меморандуму между Украиной и Международным валютным фондом в рамках новой программы сотрудничества, цена на газ для населения должна была повыситься с 1 мая 2019 года на 15%.

Как ранее сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, Фонд продолжает настаивать на установлении рыночной цены на газ для населения. При этом он отметил, что если мировые цены на газ понижаются, то МВФ не против того, чтобы и на Украине цена тоже понижалась.