ЦИК требует обеспечить проведение закупок для выборов в Раду

Центральная избирательная комиссия инициировала создание рабочей группы с представителями правительства для поиска правовых механизмов осуществления закупок, необходимых для проведения внеочередных выборов в Верховную раду. Об этом в понедельник на брифинге заявила глава комиссии Татьяна Слипачук.

«Рабочая группа должна решить вопрос правовых механизмов обеспечения проведения публичных закупок для внеочередных выборов депутатов, которые назначены на 21 июля», — отметила она, назвав состояние решения вопроса «критичным».

По словам Слипачук, первое заседание группы необходимо провести уже в среду, 29 мая. В нем, добавила она, должны принять участие представители профильных министерств и Верховной Рады.

В свою очередь секретарь комиссии Наталья Бернацкая заявила, что ЦИК не успевает провести процедуры закупок для выборов. «Этот вопрос (организации правовых механизмов для проведения закупок — Ред.) нужно решить в ближайшие один-два дня. Потом любые изменения в законодательство делают невозможным и сокращают возможность проведения тендерных процедур», — утверждает Бернацкая.

Она напомнила, что до выборов остается 55 дней. «ЦИК работает в границах законодательства, объявляет тендерные процедуры — четыре были объявлены, несмотря на то, что мы сегодня понимаем, что их сроки не вписываются в срок проведения выборов народных депутатов», — признала она. Секретарь комиссии уточнила, что наиболее критично стоит вопрос закупки и изготовления бюллетеней, что требует более длительного периода времени.

Она подчеркнула, что ЦИК «нужны инструменты, чтобы двигаться дальше». При этом она имела в виду законопроект президента Украины Владимира Зеленского, который регламентировал проведение закупок, необходимых для внеочередных выборов в Раду, и который парламентарии отказались на своем заседании даже внести в повестку дня. «Надеемся, что вопрос будет решен в ближайшее время», — прочеркнула Бернацкая.

Ранее Рада отказалась рассмотреть соответствующий законопроект о процедурах закупок, который был инициирован президентом Владимиром Зеленским.