Нацбанк укрепил курс гривны

Национальный банк Украины на вторник, 28 мая, укрепил официальный курс гривны на 15 копеек - до 26,3256 грн за доллар против 26,4747 грн за доллар в понедельник. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,4794 грн против 29,6173 грн накануне.