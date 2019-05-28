Депутаты не проголосовали за законопроект Коломойского

Депутаты отказались включать в повестку дня сессии вопрос об отсрочке запуска нового рынка электроэнергии. Соответствующий законопроект не набрал достаточного количества голосов, сообщает Обозреватель.

Лишь 158 депутатов проголосовали за включение в повестку для сессии законопроекта «О внесении изменений в статью 9-1 Закона Украины «Об альтернативных источниках энергии» и «Заключительные и переходные положения Закона Украины «О рынке электроэнергии» (рег. № 10318, авторы А.Добродомов, Л.Пидлесецкий). Законопроект предусматривал перенесение запуска нового рынка электроэнергии с 1 июля на 1 октября.

Напомним, что за отсрочку запуска энергореформы выступал Игорь Коломойский, утверждавший, что запуск рынка в срок приведет к росту тарифов на электроэнергию, и государство должно регулировать цены на электроэнергию. По его мнению, ВР должна принять законопроект об отсрочке запуска рынка электроэнергии в первую очередь.

«О переносе этого закона на неопределенный срок, пока не разберутся — у нас монополизм или нет. Надо поставить вопрос: является ли „Энергоатом“ монополистом? Должно ли государство регулировать его цены и тарифы? Должно. Все проще пареной репы», — заявил Коломойский в интервью изданию «Украинская правда».