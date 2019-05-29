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Синоптики обещают грозы, шквальный ветер и жару

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Синоптики обещают грозы, шквальный ветер и жару

В среду в западных областях пройдут грозовые дожди, возможен град и шквалы, температура 24-29°. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«В западной части облачная погода; грозовые дожди, местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/ с, температура 18-23°. На остальной территории переменная облачность; без осадков; ветер юго-восточный, 7-12 м/с, температура 24-29°, в южных и восточных областях местами 30-32°», — говорится в сообщении.

В Киеве и области в среду без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. В столице температура 25-27° на Киевщине 24-29°.

30 и 31 мая синоптики прогнозируют в западных, северных, Винницкой, местами в Черкасской областях кратковременные дожди, грозы, днем местами шквалы 15-20 м/с, в отдельных районах град, 30 мая на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди; на остальной территории страны без осадков. Ветер юго-восточный, в западных, 31 мая и в северных областях северо-западный, 7-12 м/с.

Температура в западных областях ночью 10-15°, днем 16-21°; на остальной территории ночью 13-18°, днем в северных, Винницкой и Черкасской областях 24-29°, на остальной территории 28-33°.

В столичном регионе 30-31 мая кратковременные грозовые дожди (ночью 30 мая местами), днем местами шквалы 15-20 м/с, в отдельных районах град. Ветер юго-восточный, 31 мая с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 24-29°.

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На выходные в Украине жаркая неустойчивая погода: кратковременные дожди, грозы, только в восточных областях, Приазовье и в Крыму преимущественно без осадков. Температура ночью 12-18°, в западных областях 8-14°; днем 23-29°, на юге и востоке страны до 33°.

На Киевщине в первые дни июня ожидаются кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 12-17°, днем 23-28°.

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