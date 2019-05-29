Нацбанк снизил курс гривны

Национальный банк Украины на среду, 29 мая, ослабил официальный курс гривны на 8 копеек - до 26,4061 грн за доллар против 26,3256 грн за доллар во вторник. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,5537 грн против 29,4794 грн накануне.