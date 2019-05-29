Переговоры об увеличении военного присутствия США в Польше близки к финалу

Варшава и Вашингтон почти договорились о расширении американского военного присутствия в Польше. Об этом заявил в среду в программе Польского радио министр обороны республики Мариуш Блащак.

По его словам, решение о том, чтобы увеличить присутствие войск США в Польше, уже есть. «Мы сейчас обсуждаем с Пентагоном, когда это произойдет и в каком объеме. Эти переговоры приближаются к финалу», — сказал Блащак.

Как указал министр, во время предстоящего в июне визита президента Польши Анджея Дуды в США «дойдет до завершения как минимум первого этапа процесса, связанного с усилением военного присутствия США в Польше».

Польша и США обсуждают увеличение американского военного присутствия на польской территории с осени прошлого года, когда во время визита в Вашингтон президента республики Анджея Дуды впервые прозвучала инициатива о создании в стране «Форта Трамп». Варшава даже заявила о готовности потратить $1,5 — 2 млрд на создание соответствующей инфраструктуры для американской военной базы.

В последнее время в СМИ стала появляться неофициальная информация о том, что речь о размещении в Польше военной базы в ее классическом понимании не идет. Рассматривается скорее вариант усиления присутствия за счет отправки в страну большего числа военнослужащих, увеличения числа совместных учений, а также возможного создания военных складов на территории страны.

Официальных данных о том, как будет происходить расширение военной поддержки США для Польши, тоже пока нет. В Варшаве надеются на то, что эти детали американский президент Дональд Трамп обнародует во время визита в республику 1 сентября по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. В администрации США о таком визите пока не сообщали.