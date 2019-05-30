Рада сегодня рассмотрит отставку Гройсмана

Верховная Рада в четверг планирует рассмотреть проект постановления об отставке премьер-министра Владимира Гройсмана. Об этом говорится в повестке дня заседания, опубликованном на сайте парламента.

Накануне Комитет по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал ВР определиться путем голосования по отставке премьер-министра, который свое заявление об увольнении передал на рассмотрение парламента 22 мая. Проект постановления № 10341 «Об отставке премьер-министра Украины Гройсмана» депутаты намерены рассмотреть четырнадцатым вопросом.

Напомним, что отставка премьер-министра влечет за собой отставку всего состава Кабмина. В таком случае ВР должна сформировать новый состав правительства. До начала его работы свои полномочия будет выполнять тот состав Кабмина, отставка которого была принята.

Повесткой дня также предусмотрено рассмотрение в первом чтении законопроекта № 10181 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы)». Этот документ предусматривает введение новых воинских званий в Вооруженных силах Украины, что должно обеспечить их соответствие эквивалентной колонке NATO Code согласно STNAG 2116.

Народные депутаты должны также рассмотреть и вопрос о назначении члена Национального совета по вопросам телевидения и телерадиовещания по квоте парламента. Кроме того, народные избранники планируют рассмотреть еще десяток документов.