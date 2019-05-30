Нацбанк резко снизил курс гривны

Национальный банк Украины на четверг, 30 мая, ослабил официальный курс гривны на 28 копеек - до 26,6833 гривны за доллар против 26,4061 гривны за доллар в среду. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,7679 грн против 29,5537 грн накануне.