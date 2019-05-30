Канцлером Австрии впервые в истории стала женщина

Президент Австрии принял решение назначить председателя конституционного суда Бригитте Бирляйн временным канцлером республики для формирования переходного правительства до досрочных выборов в Национальный совет (нижняя палата парламента). Она станет первой женщиной на посту канцлера Австрии. Об этом заявил в четверг президент Александер Ван дер Беллен по итогам консультаций с лидерами австрийских политических партий.

«Я уполномачиваю госпожу председателя сформировать новое правительство», — сказал Ван дер Беллен.

Напомним, что во вторник президент Австрии уволил с должностей министров правительство во главе с канцлером Себастьяном Курцем.

Перестановки в австрийском правительстве произошли после того, как 27 мая Национальный совет (нижняя палата парламента) вынес вотум недоверия Кабинету министров Себастьяна Курца в связи с правительственным кризисом на фоне громкой отставки бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.

17 мая немецкие издания «Шпигель» и «Зюддойче цайтунг» опубликовали видеозапись, снятую неизвестными на скрытую видеокамеру на Ибице в июле 2017 года, за три месяца до парламентских выборов в Австрии. На видео Штрахе ведет переговоры с якобы богатой россиянкой, женщина предлагает политику деньги и поддержку на выборах взамен на ответные услуги.