Нацбанк продолжает снижать курс гривны

Национальный банк Украины на пятницу, 31 мая 2019 года, ослабил официальный курс гривны на 19 копеек - до 26,8725 грн за доллар против 26,6833 грн за доллар в четверг. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,9199 грн против 29,7679 грн накануне.